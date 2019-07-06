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Gölcük'te çöken yol onarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

Gölcük'te çöken yol onarılıyor

Gölcük'te çöken yol onarılıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gün çökme meydana gelen yolda onarım çalışması yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan eski köprüdeki yolun bir bölümünde önceki gün meydana gelen çökme sonrası Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Yolda yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde çukur oluşan mevkide ekipler güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, ulaşımı da kısmen engelleyen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Onarımın tamamlanmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

Gölcük'te yolda çökme

Gölcük'te yolda çökme

Gölcük'te yolda çökme

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Gölcük Kocaeli

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