HABER

Gölcük’te hafriyat sahasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde hafriyat sahasında yangın çıktı.

Gölcük’te hafriyat sahasında yangın

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde hafriyat sahasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, gökyüzünü duman kapladı.
Gölcük Donanma Mahallesi Koray Aydın Parkı’nın üst kısmındaki hafriyat sahasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hafriyat sahasından yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Gölcük, Başiskele ve İzmit’ten itfaiye ekipleri ile Orman İşletme ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, gökyüzü dumanla kaplandı.
Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Şevket Kaba ve Fikret Ormancıoğlu olay yerine gelirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Vatandaşlar, hafriyat sahasının bölgeden kaldırılmasını istedi.
FOTOĞRAFLI

Gölcük’te hafriyat sahasında yangınGölcük’te hafriyat sahasında yangınGölcük’te hafriyat sahasında yangınGölcük’te hafriyat sahasında yangın

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Sahilde turistler tarafından ölü bulunan iş insanı toprağa verildiSahilde turistler tarafından ölü bulunan iş insanı toprağa verildi
DEAŞ’tan aranan Iraklı Samsun’da yakalandıDEAŞ’tan aranan Iraklı Samsun’da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.