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Gölcük'te heyelan; yol kapandı, elektrik telleri koptu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 20:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi'nde dün geceden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Sofular Mahallesi'nde dün geceden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Elektrik telleri koparken, mahalleye ulaşım bir süre sağlanamadı.

Gölcük ile Sofular Mahallesi'ni birbirine bağlayan köy yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Dün geceden beri devam eden yağışlar nedeniyle yolun üzerine toprak kaydı. Heyelan nedeniyle yol tamamen kapanırken, bölgedeki elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Olaya hemen müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleri ile yolu açtı. Bölgede yol kenarlarında istinat duvarı olmaması sebebiyle toprak kaymaları yer yer devam ediyor. Kopan elektrik tellerinin onarımı için ise çalışma başlatıldı.

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