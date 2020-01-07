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  4. Gölcük’te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Gölcük’te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

SEYAHAT HABERLERİ  | 07.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Isparta’nın en gözde mesirelik alanlarından ve krater gölüne sahip Gölcük Tabiat Parkı’nda kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas Mesireliği kar yağışı ve çöken sisin ardından farklı bir güzelliğe büründü. İşte o enfes görüntüler...

Uzun yıllardır atıl durumdaki Milas, geçtiğimiz yaz aylarında Isparta Valiliği tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuşturuldu. Yazın doğaseverlerin uğrak yeri konumundaki Milas, kışın da fotoğraf tutkunu misafirlerini bekliyor.

ADETA BİR GİZLİ BAHÇE

Isparta’nın hemen yanı başında bulunan Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Mesire alanını sosyal medyadan paylaşan Isparta Valiliği, "Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas Mesireliği kar yağışı ve çöken sisin ardından farklı bir güzelliğe büründü. Uzun yıllardır atıl durumdaki Milas, geçtiğimiz yaz aylarında Isparta Valiliği tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuştu. Yazın doğaseverlerin uğrak yeri olacak Milas kışın da misafirlerini bekliyor. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Mesire alanı Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük Kartpostal kar yağışı Milas

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