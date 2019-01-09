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Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

YILMAZ: NİHAİ KARARA KADAR ÇALIŞMALAR YÜRÜYECEK Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi için yapıların ağaç köklerine zarar verdiği gerekçesiyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen, Belediye Meclisinde oylama yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması (2)

YILMAZ: NİHAİ KARARA KADAR ÇALIŞMALAR YÜRÜYECEK
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi için yapıların ağaç köklerine zarar verdiği gerekçesiyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen, Belediye Meclisinde oylama yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Alaaddin Yılmaz, mahkeme kararları nihai karar olana kadar çalışmaların normal seyrinde yürüyeceğini belirterek, şöyle dedi:
"Öncelikle Gölcük özel bir bölge. Dünyada gölleri en iyi muhafaza eden, en medeni ülke İsviçre. Eğer Gölcük'e gidersiniz, bungalov evler bitmiş durumda. Ufak tefek eksiklikleri var. Şu an gittiğiniz zaman o bungalovları bulamazsınız. Bu kadar hassas davranan bir belediyeyiz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı ve Bolu Belediyesi Gölcük'ü mevcut haliyle muhafaza etmek için çok hassas ve planlı bir çalışma yapıyor. Bu kadar hassas davranılan bir konuda belirli kişiler itiraz edeceklerdir. Mahkeme de böyle bir karar vermiş. Bu nihai bir karar değildir. Mahkeme kararları neticede nihai karar olana kadar çalışmalar normal seyrinde yürüyecek çalışmalardır. Bolu Belediyesi üzerine düşeni yapacaktır. Zaten mahkemenin verdiği kararlarla ilgili bizim bir çalışmamız yoktur. Bir nifak tohumu ekmek isteyenler hâlâ bunları kullanarak kendilerini gündeme taşımaya çalışmaktadırlar. Herkes şunu bilsin, rahat olsun; Bolu'nun göllerine ve coğrafyasına bizim kadar sahip çıkacak bir yapı olmaz. Biz bu yapıya sahip çıkma konusunda ısrarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü bizim doğal bir cennet harikası hayatımız var. Bu hayatı kirletmeyiz. Kirlettiğimizi zannedenlere de karşı da kirlettirmeyiz."
'AĞAÇ KÖKLERİNE ZARAR VERİLDİĞİ KARARI DOĞRU DEĞİL'
Mahkemenin, bungalovların ağaç köklerine zarar verdiği yönünde karar vermesinin doğru olmadığını ileri süren Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Mahkemenin ağaç köklerine zarar verildiği yönündeki kararı doğru değildir. Mahkemenin karara uymak zorundayız. Ama onun doğruluğunu kabul etmek zorunda değiliz. O devam eden bir süreçtir. Bizim onun da doğru olarak neticeleneceğine inancımız tamdır. Oradaki mahkemenin kararına karşı bazı çalışmalarımızı durdurmuş olmamıza rağmen, diğer çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu gayet doğal hakkımız bizim. Kimseye ne yapacağımızı sormayız. Kimseden de ima ve telkinle talimat almayız. Doğru olanı yaparız. Bugüne kadar da doğru olanı yaptık. Bundan sonra da kalan süremde doğru olanı yapmaya devam edeceğim. Benden sonra gelenler yıkarmış yaparmış, onların bileceği iştir. Ben sorumluluğu Bolu halkından aldım ve bu sorumluluğu sonuna kadar en düzgün şekilde yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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