HABER

Gölcük'te nakliye firması müdürü silahlı saldırıda öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 16:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, nakliye firmasında müdür olarak görev yapan Umut Duman (38) uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Gölcük'te nakliye firması müdürü silahlı saldırıda öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, nakliye firmasında müdür olarak görev yapan Umut Duman (38) uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Umut Duman'ı öldüren kimliği belirsiz şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir nakliye firmasında müdür olarak görev yapan Umut Duman'ın yanına yaklaşan araçtan bir kişi tabanca ile art arda ateş açtı. Umut Duman, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan araçla olay yerinden kaçarken, yaralanan Umut Duman'ı görenler 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Umut Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olay yerinde incelemede bulunarak, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Umut Duman'ı öldüren kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Gölcük'te nakliye firması müdürü silahlı saldırıda öldüGölcük'te nakliye firması müdürü silahlı saldırıda öldü

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Adıyaman'da resmi kurumlardan bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandıAdıyaman'da resmi kurumlardan bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Tamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandıTamir ettiği tablet patladı, iki eli ve kulağı yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya onu konuşuyor! Polis memurunun duygulandıran yeni yıl mesajı

Sosyal medya onu konuşuyor! Duygulandıran yeni yıl mesajı

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz turuncuya büründü

Üçüz bebekler yalnızca 1 gün hayatta kalabildi... Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Onu bu hale öz babası getirdi

Onu bu hale öz babası getirdi

Kış turizminin gözdesinde kapılar bile buz tuttu!

Kış turizminin gözdesinde kapılar bile buz tuttu!

2015 yılında başlatılmıştı! Haydarpaşa Garı'nın çatı restorasyonu tamamlandı

110 yıldır ayakta! Aslına uygun olarak yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.