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Gölcük'te şarbon şüphesine geçici karantina

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

Kaymakam Mustafa Altıntaş: - "Şu anda aşılama devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Karantina üç hafta devam edecek"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi'nde şarbon virüsü şüphesiyle başlatılan geçici karantina kapsamında hayvanlar aşılanıyor.

Kaymakam Mustafa Altıntaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tedbir amacıyla Lütfiye Mahallesi'ndeki besicilik işletmesinde önlem aldığını söyledi.

Bölgelerinde söz konusu virüsle alakalı herhangi bir hastalığın olmadığına vurgu yapan Altıntaş, "Bizim bölgemizde ne hastamız ne bu konuyla ilgili bir müracaatımız ne de ölen bir hayvanımız var. Yaptığımız çalışma tedbir amacıyla yapıldı. Bizim aşılamalarımız var, bunlar devam ediyor. Şarbona karşı her zaman tedbirler alınıyor, şu anda aşılama devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Karantina üç hafta devam edecek." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük şarbon

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