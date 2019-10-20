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Gölcük'te sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

BOLU'da, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük'te sonbahar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.
Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz göl manzarasıyla tatil keyfi yaşadı. İstanbul ve Ankara'nın yanında diğer çevre il ve ilçelerden gelenler, çam ağaçlarının altında belirlenen alanlarda mangallarını yakıp, piknik yaptı. Tatilciler, eşsiz manzaraya sahip gölün çevresinde yürüyüş yaparak stres attı. Bazı tatilciler de Gölcük'te kiralanan bisikletler ve golf arabalarıyla göl turu yaptı. Kentin gürültüsünden kaçarak doğayla baş başa kalan tatilciler, Gölcük'te sonbaharın da keyfini çıkardı. Ağaçların göle yansımasıyla oluşan muhteşem manzarayı izleyerek stres atan tatilciler, bol bol fotoğraf çekti.

FOTOĞRAFLI

Gölcük'te sonbahar güzelliğiGölcük'te sonbahar güzelliğiGölcük'te sonbahar güzelliğiGölcük'te sonbahar güzelliği

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