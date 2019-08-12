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Gölcük'te tatilci yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı'nda, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlardan ilgi görüyor.

Yılın dört mevsiminde binlerce turisti ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, Gölcük'e akın etti.

Tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresindeki iskelelerde hatıra fotoğrafı çekerek, bisiklet ve golf arabalarıyla göl turu atarak ve piknik alanlarında mangal yakarak vakit geçirdi.

Düzce'den gelen Erhan Üstünel, vakit buldukça tabiat parkını ziyaret ettiklerini belirterek, "Kurban Bayramı ziyaretler sebebiyle biraz yorucu geçiyor. Bir günü de kendimize ayırdık. Onda da buraya geldik." dedi.

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Bolu Gölcük Tabiat Parkı Kurban Bayramı tatili

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