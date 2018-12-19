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Gölcük'te uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 30 gram esrar ile yakalanan Serkan S.

Gölcük'te uyuşturucu operasyonu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 30 gram esrar ile yakalanan Serkan S. (45) uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Serkan S.'yi takibe aldı. Polisin, Serkan S.'nin evine yaptığı baskında 30 gram esrar ile hassas terazi ve öğütme makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gölcük'te uyuşturucu operasyonuGölcük'te uyuşturucu operasyonu

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