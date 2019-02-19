HABER

Gölcük'te yaşlı kadının darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kapısını çalıp su istediği 84 yaşındaki kadını darbedip 76 lirasını aldığı ileri sürülen kişi, Eskişehir'de yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kapısını çalıp su istediği 84 yaşındaki kadını darbedip 76 lirasını aldığı ileri sürülen kişi, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, önceki gün İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi'nde Nazmiye B'nin (84) kapısını çalıp su istedikten sonra zorla içeri giren, yaşlı kadını darbederek masa üzerindeki parasını alarak kaçan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaşlı kadını darbeden kişinin "hırsızlık" suçundan 15, "yağma" suçundan 2 kaydı bulunan Burhan Ö. (33) olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin olayın ardından Eskişehir'e gittiğini belirledi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında, 2 Şubat'ta Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden çalındığı bildirilen, M.Ö'ye ait pasaport ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.

- Olay

İhsaniye Mahallesi'nde bir kişi, 84 yaşındaki Nazmiye B'nin kapısını çalıp su istedikten sonra zorla içeri girmiş, yaşlı kadını darbedip evde ziynet eşyası arayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Nazmiye B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gasp Gölcük

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

Çantasından çıkanlar şaşırttı

Çantasından çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.