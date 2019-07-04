Gölcük'te yolda çökme

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan eski köprüdeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çökme yaşanan mevkide güvenlik önlemi aldı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların durumu bildirmesinin ardından belediye ekiplerinin hemen olay yerine gittiğini belirtti.

Ekiplerin bölgede gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Sezer, yaşanan olayla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bilgi verildiğini ve yolun onarılması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

