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Gölcük'teki gerginlikte 31 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde dün gece geç saatlerde Suriyeliler ile bölgede yaşayan gençler arasında kavga çıktı.

Gölcük'teki gerginlikte 31 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde dün gece geç saatlerde Suriyeliler ile bölgede yaşayan gençler arasında kavga çıktı. Gözaltına alınan 8 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, bekar olan 31 Suriyeli genç İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
Geçen 1 Haziran gecesi Gölcük Yeni Mahalle'de, Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. İhbarla olay yerine giden polis tartışmayı sonlandırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Gerginliğin devam etmesi nedeniyle taraflar arasında dün arbede yaşandı. Çıkan olaylar sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir de olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kavgaya destek verdikleri gerekçesiyle 31 Suriyeli genç, evleri boşaltılarak Kocaeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
BAŞKAN SEZER'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Arife akşamı 3 Suriye vatandaşı ile 3 genç arasında yaşanan kavga, 1 Haziran günü Suriye vatandaşı olan kişilerle yaşanan ancak tarafların şikayetçi olmamaları nedeniyle adli takibata konu olmayan yan bakmadan kaynaklı sözlü tartışma sonucu başlayan başka bir kavgadan kaynaklanmıştır. Tarafların, Suriyelilerin evlerine yakın ve kahvelerin de bulunduğu kalabalık bir alanda tekrar karşılaşmaları sonrası çıkan kavga, evlerde kalan Suriyelilerin ve mahalle sakinlerinin de kavgaya müdahil olmaları nedeniyle büyümüş. Suriyeli vatandaşlarının evleri etrafında toplanan kalabalığın dağıtılabilmesi ve istenmeyen muhtemel başka hadiselerin önüne geçilebilmesi için, olayın kamu düzenini tehdit etme ihtimaline binaen, Gölcük Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü, kavgaya destek verdikleri düşünülen Suriye vatandaşlarının ikamet ettikleri evlerin boşaltılmasının uygun olacağını değerlendirdi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli İl Göç İdaresi Başkanı ile irtibat kuruldu ve evlerde yaşayan 31 bekar Suriye vatandaş İl Göç İdaresi’ne sevk edilmek üzere polis merkezine getirildiler. Kavgaya karışan 5 Suriye vatandaşı ile 3 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatılmıştır. İfadeleri alınan vatandaşlarımız sabah 6’ya doğru serbest bırakılarak polis merkezinden ayrılmışlardır. Olayın ilk anından itibaren kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri tam anlamıyla almıştır. Bu noktada vatandaşlarımızın da sükûnet, itidal içinde davranmaları büyük önem arz etmektedir. Adli bir olaydan kaynaklı yaşanan hadiseye bahsi geçen konu bu şekliyle yaşanmıştır" dedi.
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Gölcük'teki gerginlikte 31 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne götürüldüGölcük'teki gerginlikte 31 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne götürüldüGölcük'teki gerginlikte 31 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne götürüldüGölcük'teki gerginlikte 31 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne götürüldü

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