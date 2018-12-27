Gölcük'teki heyelanda köy yolu ulaşıma kapandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan yağışların ardından Siretiye köyü yolunda heyelan meydana geldi. Kayan toprakla ağaçların da devrilmesi sonucu bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Gölcük'ün Siretiye köyü yolunda, ilçede etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi. Toprak, yola doğru kayarken, ağaçlar da devrildi. Heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Bölge sakinleri de yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Gölcük Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yola kayan toprağı temizleyip, devrilen ağaçları da kaldırdı. Yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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