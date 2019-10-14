HABER

Gölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

ISPARTA'da off-road tutkunları, Gölcük Gölü ve Tabiat Parkı'ndan başlayan ve geçmişi MÖ 3000 yılına dayanan Sagalassos Antik Kenti'ne kadar 22 kilometrelik parkurda tur yaptı.

Gölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road heyecanı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da off-road tutkunları, Gölcük Gölü ve Tabiat Parkı'ndan başlayan ve geçmişi MÖ 3000 yılına dayanan Sagalassos Antik Kenti'ne kadar 22 kilometrelik parkurda tur yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla araçlara Türk bayrakları asıldı.
Isparta'da faaliyet gösteren Davraz Off-road Grubu, Isparta Valiliği ile Doğa ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan özel izinle eşsiz doğasıyla cezbeden Gölcük Tabiat Parkı'ndan Sagalassos Antik Kenti'ne uzanan 22 kilometrelik adrenalin yolunda parkur geçişi yaptı. Hafta sonu gerçekleşen etkinlikte Gölcük Tabiat Parkı'nda toplanan yaklaşık 12 araçlık grup, buradan yola çıktı.
Başlangıçta stabilize yolda ilerleyen araçlar, ardından etrafı birbirinden farklı ağaçlarla kaplı sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan dar yollardan devam etti. Gölcük Krater Gölü'nün de kuş bakışı görüldüğü çoğunluğu tırmanış geçişlerinden oluşan parkurdan geçiş yapan ekip üyeleri, güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alındığı araçlarıyla manzaranın ve yolun tadını çıkardı.
Doğanın eşsiz güzelliğini 4x4 heyecanıyla birleştiren grup, dik ve sarp parkur geçişinin ardından Pürenli Ovası'ndan tozu dumana katarak ilerledi. Zaman zaman görüş mesafesinin hiç olmadığı geçişte grup üyeleri telsizlerle haberleşti. Grup üyeleri Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Isparta Valiliği'nin 3 kişilik basın ekibi de zorlu parkuru, gelişmiş teknik ekipmanlarla takip etti.
Gölcük Tabiat Parkı geçişinin ardından, ekip üyeleri zirve tırmanışına geçti. Zorlu yolculukta 4x4 araçlarıyla Akdağ'ın zirvesine çıkan grup üyeleri, Eğirdir Gölü, Davraz Dağı, Isparta şehir merkezi, bereketli ovalar, dağlar, Gölcük Gölü ve Tabiat Parkı'ndan oluşan manzarayı görme fırsatı buldu.
22 kilometrelik parkur, Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde son buldu. Antik kent girişinde araçlarını park eden Davraz Off-road Grubu üyeleri, geçmişi MÖ 3000 yılına dayanan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde tarihi bir yolculuğa çıktı.
Davraz Off-Road Grubu Başkanı İslam Antalyalı, parkurun en büyük özelliğinin doğa içinden ilerleyerek antik bir kente ulaşılması olduğunu belirtirken, diğer üyeler ise parkurun çok keyifli olduğunu aktararak, tüm doğaseverleri ve off-road tutkunlarını parkura davet etti.

FOTOĞRAFLI

Gölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road heyecanıGölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road heyecanıGölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road heyecanıGölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road heyecanı

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Engelli Mehteran Takımı’ndan Mehmetçik’e anlamlı destekEngelli Mehteran Takımı’ndan Mehmetçik’e anlamlı destek
BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez’den ham gıda üretimi açıklaması:BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez’den ham gıda üretimi açıklaması:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

İBB Başkanı İmamoğlu, deprem sunumu yaptı: 7,5 büyüklüğündeki depremde binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, yolların yüzde 30’u kapanacak

İmamoğlu, İBB Meclisi'nde deprem sunumu yaptı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar'dan flaş açıklamalar

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı

Barış Pınarı Gazisi sıcak temas anlarını anlattı! 'Sol bacağımdan yaralandım, yanımıza bir araç geldi...'

Kazdağları yakınındaki Kirazlı altın arama projesi durduruldu!

Kazdağları yakınındaki Kirazlı projesi durduruldu

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa’ya geçişi sürüyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Geçiş sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.