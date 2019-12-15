Gölcük'ün tarihi 'Yalı evleri' yeniden canlandırıldı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde aslına sadık kalınarak yeniden yapılan yalı evleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 'Tarih koridoru' projesi kapsamında inşa edilen evlerin kente değer kattığın söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Değirmendere Yalı Evleri, inşa edildiği günden beri ziyaretçi akınına uğruyor. Bu ve buna benzer projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gölcük Değirmendere Yalı Evleri, ‘Tarih koridoru’ projesi kapsamında restore edilerek yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından alınan onayın ardından aslına uygun olarak restore edilen 12 bina ve cami eski görüntüsünden kurtarılarak, sosyal yaşam alanı haline getirildi. Restore edilen binaların kafe, butik otel, sanat galerisi, seramik atölyesi gibi sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptığını ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yalı evlerinin kente değer kattığını ve ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.