GÖLDE BALIK AVINDA BOĞULARAK ÖLEN 3 ARKADAŞIN CENAZESİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

AKSARAY'da Mamasın Baraj Gölü'nde tekneyle balık avlarken kaybolan ve yapılan arama çalışması sonucu cansız bedenlerine ulaşan Ahmet Şen (38), arkadaşları Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'nun (41) cenazesi yan yana defnedildi. Bir süt fabrikasında çalışan Ahmet Şen, mesai arkadaşı Dumrul Duru ve Almanya'da yaşayan Şaban Asal ile geçen pazar günü akşam saatlerinde balık avlamak için Asal'a ait otomobille Çatalsu köyündeki Mamasın Baraj Gölü kıyısına gitti. Ailesi, Ahmet Şen'in gece olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatan jandarma, göl kıyısı ve çevresinde Ahmet Şen ve arkadaşlarının izine rastlamadı. Gündüz saatlerinde çalışmasını sürdüren jandarma, Şaban Asal'a ait otomobili, gölün 400 metre ilerisinde park halinde buldu. Bunun üzerine jandarma, köylülere, bölgede kimseyi görüp görmediklerini sordu. Görgü tanıkları, 3 kişinin kıyıdaki bir tekneyi alıp göle açıldığını söyledi. Gölde, AFAD, UMKE ve balıkçılarla birlikte bot ve teknelerle yapılan aramada dün akşam saatlerinde kıyıya yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta üç arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Teknenin alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren üç arkadaşın cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi?nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında yan yana defnedildi. 'BALIK TUTMAYI ÇOK SEVERDİ' Ahmet Şen'in, iş arkadaşı Gökhan Ünlü, Şen'in balık tutmayı çok sevdiğini belirterek, Ahmet Şen ile 4 yıldır beraber çalışıyorum. Ahmet, balık tutmayı çok severdi. İki üç gün önce de arkadaşlara, balığa gideceğiyle alakalı heyecanın dile getirmiş. Hemen her hafta giderdi; ama her defasında da yeniden gidiyormuş gibi heyecanlanırdı. Daha önce oltayla balık tutuyordu. Bu gittiğinde tekne bulmuşlar, tekneyle beraber açılmışlar. Sanırım bir rüzgar gelmiş, tekne alabora olmuş. Tekne demir olduğu için ondan dolayı battığı ve balçıktan dolayı yüzemedikleri söyleniyor. diye konuştu. Görüntü Dökümü -------------------- - Cenaze namazından detay - Cenazelerin yan yana defnedilmesi Haber- Kamera Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ==========================================

