Gölde boğulan 2 çocuk toprağa verildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi kırsal Kabakdere ile Kalaycılar mahalleleri arasında bulunan yapay gölete girerek boğulan 2 çocuk son yolculuklarına uğurlandı.
Dün meydana gelen olayda Eren Deniz (16) ve Hüseyin Bulut (12), serinlemek için girdikleri yapay gölette iddiaya göre zemindeki balçığa saplanarak gözden kaybolmuştu. Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması başlatarak 2 çocuğun da cesetlerine ulaşmıştı.
Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri ardından ortaokul öğrencisi Hüseyin Bulut ve lise öğrencisi Eren Deniz bugün Kabakdere Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine çocukların aileleri, akrabaları, köylüler ve okul arkadaşları katıldı.
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