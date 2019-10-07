Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Olay, dün öğlen saatlerinde Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalan Köprüsü'ne gelen Sultan Nur Mantaş (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile birlikte gölü seyrederken düştü. Bunun üzerine Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için köprüden göle atladı. Sefa İ. bir süre gölde arkadaşını aradı ancak bulamadı.

Olay yerine gelen sualtı polisi ise genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede bulunan ve sudan çıkartılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

