HABER

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 18:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü’nde dengesini kaybederek kayıktan düşerek boğulan 16 yaşındaki genç toprağa verildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü’nde dengesini kaybederek kayıktan düşerek boğulan 16 yaşındaki genç toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne, “Kuzum nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşı döktü.
Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıklarında dün, arkadaşlarıyla kiraladığı kayıkla Sapanca Gölü’ne açılan 16 yaşındaki Eren Gültekin, dengesini kaybederek tekneden suya düştü. Gültekin’in suda çırpındığını gören arkadaşları bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı.

“Kuzum nereye gidiyorsun”
Otopsi incelemelerinin ardından Gültekin’in cenazesi ailesine teslim edildi. Kartepe ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik istendi. Helallik istenmesinin ardından gencin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak için Yeşiltepe Mezarlığı’na götürüldü. Oğlunun tabutuna sarılan anne Meryem Gültekin, cenazenin götürüldüğünü görünce, “Kuzum nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Gültekin’i yakınları sakinleştirdi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi
Eren’in cenazesi daha sonra Yeşiltepe Mezarlığı’na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına baba Ahmet Gültekin, yakınları, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Meryem ve Ahmet Gültekin 3 çocuğundan birisi olan Eren Gültekin, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.