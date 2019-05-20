HABER

Gölde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:35 | Son Güncelleme

Adana’da Seyhan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Topalak Mahallesinde meydana geldi.

Gölde erkek cesedi bulundu

Adana’da Seyhan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Topalak Mahallesinde meydana geldi. Seyhan Baraj Gölü kenarında balık tutmaya gelen vatandaşlar gölün yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri botla gelerek cesedi kıyaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın erkek olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken kimliğin belirlenmesi için kayıp başvurularına bakılıp, parmak izi alındı.

Gölde erkek cesedi bulundu

Gölde erkek cesedi bulundu

Gölde erkek cesedi bulundu

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Silahlı çatışmada ölenlerden ikisi defnedildiSilahlı çatışmada ölenlerden ikisi defnedildi
Sahildeki vatandaşı 'Martılar' koruyacakSahildeki vatandaşı 'Martılar' koruyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.