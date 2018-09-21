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Gölde büyük facia: Yüzlerce ölü var!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 09:03 | Son Güncelleme

Feribotun alabora olduğu Tanzanya'daki Victoria Gölü'nde şimdiye kadar en az 42 ceset çıkarıldı, 200'den fazla insandan haber alınamıyor.

Limana hayli yakın bir noktada batan feribotta kaç yolcu olduğu ise kesin olarak bilinmiyor.

Afrika'da üç ülkenin sınırının geçtiği Victoria Gölü'nde batan feribotta, 200 kişi boğulmuş olabilir.

Gölün Tanzanya tarafındaki Ukora ve Bugolora adaları arasında yolcu taşıyan feribot, alabora oldu. MV Nyerere adlı feribotun 400'den fazla yolcu taşıdığı açıklandı. Feribotla birlikte biletçi ve bilgileri kaydeden bilgisayarın da batması nedeniyle aslında kaç yolcu bulunduğu net olarak bilinmiyor.

Kurtarma ekipleri şimdiye kadar en az 42 cesedi sudan çıkardı. Reuters haber ajansı, boğulanların sayısının 200'ü aşabileceğini bildiriyor.

Ekipler, 100 kişiyi ise sağ salim kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 32'sinin durumu kritik.

Reuters, feribotun limana hayli yakın bir noktada battığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda, yüzlerce kişinin kıyıya toplandığı ve feribottan gelecek haberi beklediği görülüyor.

Tanzanya, benzer faciaların sıklıkla meydana geldiği bir ülke. 2012 yılında Zanzibar Adası'nda bir feribotun batması sonucu 145 insan boğuldu.

2011'de ise yine Zanzibar kıyılarında 200 kişi can verdi. Kazadan kurtulan yüzlerce yolcudan bazıları, buzdolapları ve yataklara tutunarak hayatta kaldı.

1996'da ülke tarihinin en ölümcül faciası kayıtlara geçti. Victoria Gölü'nde alabora olan feribottaki 500'den fazla insan yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
feribot facia Tanzania gemi battı Victoria Gölü

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