Gölde büyük facia: Yüzlerce ölü var!

Limana hayli yakın bir noktada batan feribotta kaç yolcu olduğu ise kesin olarak bilinmiyor.
Afrika'da üç ülkenin sınırının geçtiği Victoria Gölü'nde batan feribotta, 200 kişi boğulmuş olabilir.
Gölün Tanzanya tarafındaki Ukora ve Bugolora adaları arasında yolcu taşıyan feribot, alabora oldu. MV Nyerere adlı feribotun 400'den fazla yolcu taşıdığı açıklandı. Feribotla birlikte biletçi ve bilgileri kaydeden bilgisayarın da batması nedeniyle aslında kaç yolcu bulunduğu net olarak bilinmiyor.
Kurtarma ekipleri şimdiye kadar en az 42 cesedi sudan çıkardı. Reuters haber ajansı, boğulanların sayısının 200'ü aşabileceğini bildiriyor.
Ekipler, 100 kişiyi ise sağ salim kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 32'sinin durumu kritik.
Reuters, feribotun limana hayli yakın bir noktada battığını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda, yüzlerce kişinin kıyıya toplandığı ve feribottan gelecek haberi beklediği görülüyor.
Tanzanya, benzer faciaların sıklıkla meydana geldiği bir ülke. 2012 yılında Zanzibar Adası'nda bir feribotun batması sonucu 145 insan boğuldu.
2011'de ise yine Zanzibar kıyılarında 200 kişi can verdi. Kazadan kurtulan yüzlerce yolcudan bazıları, buzdolapları ve yataklara tutunarak hayatta kaldı.
1996'da ülke tarihinin en ölümcül faciası kayıtlara geçti. Victoria Gölü'nde alabora olan feribottaki 500'den fazla insan yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir
TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı
Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı
Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum