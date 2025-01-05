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Gölde fotoğraf çekiliyordu... Bir anda korkuluklardan aşağıya düştü! Babası küçük kızı son anda kurtardı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.01.2025 09:47
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Yenişehir Gölü'ne düşen küçük kız çocuğu, babası tarafından hızla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hafta sonu tatilinde gölde fotoğraf çekmeye gelen baba, kızının korkuluklardan düşmesini fark edip hemen arkasından atlayarak onu gölden çıkarmayı başardı.

Gölde fotoğraf çekiliyordu... Bir anda korkuluklardan aşağıya düştü! Babası küçük kızı son anda kurtardı...

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde yaşandı. Hafta sonu olması ve havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu gölde yoğunluk yaşandı. Yenişehir Gölüne gelen baba ve iki çocuğu, göle karşı fotoğraf çekmeye başladı. Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız, korkulukların arasından göle düştü.

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KAMERALARA YANSIDI

Küçük kızın göle düştüğünü gören baba, arkasından atlayarak kızını kurtardı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın hemen ardında atlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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“KİMSE ANLAMADAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ”

Babanın fotoğrafı çektiği anda küçük kızın göle düştüğünü ifade eden Zeyit Maraşlı, “Burası Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeyiz. Her hafta sonu göle insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Bu hafta sonu ve havada güzel olduğu için bir aile geldi. Bir baba ve iki çocuğu vardı. Görünmez bir kaza oldu. Babası, küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu. Kimse anlamadan kız, korkuluktan aşağıya düştü. Küçük kızı kurtardılar ve kötü bir şey olmadı. Bu tarz olaylar çok olmuyor ama arada sırada oluyor. Buraya gelen aileler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle küçük çocuklar varsa çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü çocuklar korkuluk aralarında düşebilirler” ifadelerini kullandı.

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Fotoğraf Göle Yenişehir
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