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Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 03:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü’nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1’i çocuk 2 kişinin arama çalışmalarına ara gece saatlerinde ara verildi.Salihli ile Gölmarmara ilçe sınırları arasında bulunan Marmara Gölü’nde kayık ile açılan Olçun Tekin(36), Ozan Yıldırım(30), Cumhur Pişirgen(37), Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah(13), kayığın alabora olması sonucu suya düştü.

Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Marmara Gölü’nde gezinti için açıldıkları kayığın alabora olması sonucu gölde kaybolan 1’i çocuk 2 kişinin arama çalışmalarına ara gece saatlerinde ara verildi.
Salihli ile Gölmarmara ilçe sınırları arasında bulunan Marmara Gölü’nde kayık ile açılan Olçun Tekin(36), Ozan Yıldırım(30), Cumhur Pişirgen(37), Nebi Saygı(28) ve Mesut Karakülah(13), kayığın alabora olması sonucu suya düştü. Suya düşen Tekin, Yıldırım ve Pişirgen’i gölde bulunan balıkçılar kurtarırken, Saygı ve Karakülah, suda kayboldu.
Kayıp 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis ekipleri çalışma başlattı. Saat 2.30’a kadar aramalar sonuç vermeyince, artama çalışmalarına ara verildi.
Ara çalışmalarına hava aydınlanınca devam edeceği öğrenildi.

Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Gölde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

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