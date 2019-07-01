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Gölde kaybolan AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

Isparta’nın Gelendost ilçesinde serinlemek için girdiği gölde kaybolan AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü’ne kıyısı bulunan Gelendost ilçesindeki Höyükönü (Ada) mevkiinde ailesiyle birlikte kayıkla göle açılan AK Parti İlçe Yöneticisi Murat Satılmış (51), açıkta serinlemek suya atladı. Gölde bir süre yüzen Satılmış, daha sonra gözden kayboldu.

Gölde kaybolan AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü’ne kıyısı bulunan Gelendost ilçesindeki Höyükönü (Ada) mevkiinde ailesiyle birlikte kayıkla göle açılan AK Parti İlçe Yöneticisi Murat Satılmış (51), açıkta serinlemek suya atladı.
Gölde bir süre yüzen Satılmış, daha sonra gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
Olayın ardından bölgeye Jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri ile arama ve kurtarmada görevli dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dün akşam saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına başlarken bir sonuca ulaşılamaması üzerine çalışmalar, bugün sabahın erken saatinde yeniden başlatıldı.
Antalya Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Satılmış’ın cesedinin, göle atladığı yerden yaklaşık 200 - 300 metre kadar ileride ve kıyıdan ise 500 - 600 metre ileride yaklaşık 3,5 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anahtar Kelimeler:
ısparta ak parti gelendost AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı Yöneticisi Murat Satılmış

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