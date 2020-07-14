Gölde Kaybolan Glee Oyuncusunun Cesedi Beş Gün Sonra Bulundu

Fox televizyonunun müzikal komedi dizisi Glee’nin oyuncularından 33 yaşındaki Naya Rivera’nın cesedi Los Angeles’taki Piru Gölü’nde kaybolduktan beş gün sonra bulundu.

Yetkililer bulunduğu konum ve başka kayıp ihbarı olmaması gibi nedenlerle gölde bulunan cesedin Rivera’ya ait olduğundan emin olduklarını bildirdi.

Rivera, 8 Temmuz’da, dört yaşındaki oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte tekne kiralayarak gölde yüzmeye gitmişti. Ancak oğlu teknede yalnız başına uyurken bulunmuş ve Rivera’nın kaybolduğu açıklanmıştı.

Çocuk, polise verdiği ifadede annesinin tekneye geri binmesine yardım ettiğini söylemiş, ancak arkasına baktığında annesinin suda kaybolduğunu gördüğünü belirtmişti.

Los Angeles’a bir saat mesafedeki gölde, çok sayıda dalgıç görüş açısının çok kısıtlı olduğu suda ses dalgası cihazları ve robotlarla tabanı tarayarak arama çalışmaları yürütüyordu. Helikopterler ve dronelar da çalışmalara destek verdi.

Ventura ilçesi şerifi Bill Ayub, Rivera’nın gölden aile üyeleriyle görüntülü olarak yaptığı konuşmanın videosunu inceleyerek cesedin yerini tespit etmeye çalıştıklarını bildirdi.