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Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

Tokat’ın Almus ilçesinde baraj gölündeki balık çiftliğinde akıntıya kapılan sandalı tutmak için suya atlayan ve bir daha çıkamayan yabancı uyruklu gencin cesedine ulaşılamadı.Edinilen bilgiye göre, Almus Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan bir çiftlikte çalışan Abdullah Abdi (24), dün akşam saatlerinde kafeslerde bulunan balıkları yemlediği sırada akıntıya kapılan sandalın peşinde yüzmeye başlayınca suda kayboldu.

Tokat’ın Almus ilçesinde baraj gölündeki balık çiftliğinde akıntıya kapılan sandalı tutmak için suya atlayan ve bir daha çıkamayan yabancı uyruklu gencin cesedine ulaşılamadı.
Edinilen bilgiye göre, Almus Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan bir çiftlikte çalışan Abdullah Abdi (24), dün akşam saatlerinde kafeslerde bulunan balıkları yemlediği sırada akıntıya kapılan sandalın peşinde yüzmeye başlayınca suda kayboldu. Balıkçıların genci kurtarmak için çabaları sonuçsuz kalırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Tokat AFAD ekipleri ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar bölgede arama kurtarma çalışma yaptı. Derinliği yaklaşık 50 metreyi bulan baraj gölünde AFAD ekipleri su altı kamerası ile arama yaptı. Kurbağa adamlar ise belirlenen noktalarda dalış yaptı. Suda görüş mesafesinin düşük olması ve akıntı nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, gün boyunca yapılan çalışmalarda gencin cesedine ulaşılamadı.
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, yabancı uyruklu şahsın kaybolduğu alanın gölün en derin yerlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, “Suda görüş mesafesi çok düşük olması nedeniyle çalışmalar şu ana kadar pek fazla sonuç vermiş değil. Çalışmalar gencin cenazesi bulunana kadar devam edecek. Nihayetinde yabancı uyruklu vatandaşlar da bizlere emanettir. Elimizden geldiği kadar bütün çalışmalarımızı sarf ediyoruz” dedi.

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiye ulaşılamadı
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