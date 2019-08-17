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Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi, köy sakinleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Sivas’ta, serinlemek için şambrel ile baraj gölüne giren iki kişi rüzgarın etkisi ile açığa sürüklendi.

Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi, köy sakinleri kurtardı

Sivas’ta, serinlemek için şambrel ile baraj gölüne giren iki kişi rüzgarın etkisi ile açığa sürüklendi. Gölde mahsur kalan iki kişiyi yüzme bilen köy sakinleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Hafik ilçesi Alanyurt köyü sınırlarında yer alan Pusat Barajı’nda meydana geldi. Fahri Keskin ve Fuat Yıldız isimli iki köy sakini serinlemek için baraj gölüne girmeye karar verdi. 2 kişi yüzme bilmedikleri için bir şambrele sarılarak göle girdi. Ancak rüzgarında etkisiyle sürüklenip açılan iki şahıs geri dönemeyince bağırarak yardım çağrısında bulundu. Keskin ve Yıldız’ın yardım çığlıklarını duyan Ömer Çiçek, köy sakinlerinden de yardım alarak, uzun bir halatın ucunu eline alarak Keskin ve Çiçek’in bulunduğu yere kadar yüzdü. Elindeki halatı şambrele bağladı. Karadakilerin halatı çekmesi ile her iki kişi de kurtarıldı.
Olay anı arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi, köy sakinleri kurtardı

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