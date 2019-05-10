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Golden State Warriors'ta Kevin Durant, Houston Rockets'a karşı yok

NBA HABERLERİ  | 10.05.2019 07:33 | Son Güncelleme

Golden State Warriors'ın yıldızı Durant, sakatlığı nedeniyle Houston Rockets'a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin kalan maçlarında görev yapamayacak.

Golden State Warriors'ta Kevin Durant, Houston Rockets'a karşı yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors'ın yıldızı Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle Houston Rockets'a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin kalan maçlarında forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rockets ile oynanan serinin 5. maçında sakatlanan Durant'in sağ baldırında hafif zorlanma tespit edildiği bildirildi. ABD'li skorer Durant'in, serinin 6'ncı ve gerekmesi halinde 7'nci karşılaşmalarında görev yapamayacağı belirtildi. Durant'in durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Play-off'larda 35,4 sayı ortalamasıyla oynayan Durant, Warriors'ın Rockets'a karşı 104-99 kazandığı ve seride 3-2 öne geçtiği maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edememişti.

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