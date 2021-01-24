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Goldman Sachs: “Türk Lirası 7-7.5 Arasında Olacak”

24.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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Goldman Sachs: “Türk Lirası 7-7.5 Arasında Olacak”

Goldman Sachs Türk Lirası için önümüzdeki üç aylık tahminin 7.00-7.50 arası olduğunu açıkladı

Goldman Sachs Türk Lirası için önümüzdeki üç aylık tahminin 7.00-7.50 arası olduğunu açıkladı.

Yatırım bankası Goldman Sachs, Türk Lirası’nın değer kazanmasını Merkez Bankası’nın rezervlerini yeniden oluşturma çabasının zorlaştırbileceğini belirtti.

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası izleyeceğini ve gerekli olması halinde faiz arttırımına gideceğini açıklamasıyla Aralık ayının ilk günlerinden bu yana Türk Lirası güçleniyor.

Goldman’dan Tom Arnold tahminin daha önce 7.75-8.00 olduğunu vurguladı ve Türk Lirası’nın güç kazanmasının sınırlı olabileceğini kaydetti.

Merkez Bankası’nın 2021 sonu enflasyon hedefi yüzde 9.4. 2023 yılında ise bu oranın yüzde 5 olması hedefleniyor.

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