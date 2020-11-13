HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Goldman Sachs: Wall Street'in 'beyaz erkekler kulübü'nde artık daha çok kadın ve azınlık kökenli ortak olacak

Goldman Sachs: Wall Street'in 'beyaz erkekler kulübü'nde artık daha çok kadın ve azınlık kökenli ortak olacak

13.11.2020 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Goldman Sachs: Wall Street'in 'beyaz erkekler kulübü'nde artık daha çok kadın ve azınlık kökenli ortak olacak

Her yıl çalışanlarının bir kısmını ortaklığa terfi ettiren yatırım bankası Goldman Sachs, bu yıl yeni ortaklarını seçerken toplumdaki çeşitliliğin temsiline ağırlık verdiğini açıkladı.

New York'un finans merkezi Wall Street'in en büyük isimlerinden Goldman Sachs, kadın ve etnik azınlıklardan ortaklarının sayısını artıracağını açıkladı.

Dev yatırım bankası yeni ortaklarının neredeyse yarısının artık "beyaz erkek" klişesinin dışındaki kesimlerden geleceğini duyurdu.

Kuruluşun hemen tüm üst düzey görevlerine beyaz erkekleri atayan Goldman Sachs sık sık "erkekler kulübü" zihniyetine sahip olmakla suçlanıyordu.

Goldman Sachs'ın ortakları arasına girmek hep Wall Street'in en seçkin çevrelerinden birine girmek olarak görüldü.

Ortaklar, şirketin küçük bir hissesine sahipler ve 950 bin dolarlık çıplak maaşlarına, her yıl zam alıyorlar.

Bunun üstüne ayrıca bankanın özel yatırım fonlarına erişimleri ve onların gelecekte elde edeceği kârlarda payları var.

Ne var ki bu yıl ortaklığa aldığı çalışanlarının sayısı, onlarca yılın en düşük düzeyine indi.

Yatırım bankasının "Goldman Sachs'ın her yeni kuşaktan üst düzey liderliğini belirlemek için yürütülen çok seçici bir süreç" diye tanımladığı bir eleme sonunda bu yıl 60 çalışanın ortak statüsüne alınmasına karar verildi.

Goldman Sachs bu 60 yeni ortağın 16'sının kadın, 4'ünün siyah, 3'ünün Latin Amerika kökenli ve 10'unun Asya kökenli ve toplam 32'sinin beyaz olduğunu açıkladı.

Yoko Makiguchi

'Daha yolun başı'

Daha önce Goldman Sachs'da üst düzey yönetici olarak çalışan Yoko Makiguchi şu anda Revolut Securities adlı yatırım kuruluşunun Japonya'daki faaliyetlerini yönetiyor.

Makiguchi, "(Goldman Sachs'da) kimin terfi edeceğine erkek ortaklardan oluşan bir grup karar veriyor. Doğal olarak sadece iş ilişkileri olan kadınlardan ziyade ahbaplıkları olan erkeklere daha çok güvenme eğilimindeler" diyor.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon bankanın üst düzey yönetiminde farklı kesimlerin temsilini hızla artırmayı istediğini söylüyor.

Ama şirketin eski yöneticilerinden Makiguchi "Burada soru şu: Kadın çalışanların ortaklığa terfi ettirilmesinden sonra görevlerinde yeniden değişiklik olacak mı? Mesela herhangi bir dönem CEO pozisyonu için düşünülecekler mi? Bunun cevabı hala 'Hayır'" diyor.

'Eşitsizlikleri**n azalma**sına katkı sağlar'

Fakat Goldman Sachs'ın attığı adımı memnuniyetle karşılayanlar da var.

500 Startups adlı bir girişim sermayesi fonunun kurucu ortaklarından ve CEO'su Christine Tsai "Kadınlar salgın döneminde büyük ölçüde ücret eşitsizlikleri nedeniyle iş gücünün dışına itilirken, Wall Street'te kadınları daha üst düzeylere getirip erkeklerle eşitlemeye yönelen hareketler bu eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır" diyor.

Bu yıl İngiltere'de yapılan bir araştırma, finans sektöründeki üst düzey yönetici rollerin sadece yüzde 15'ini kadınların oluşturduğunu ortaya çıkarmıştı.

Goldman Sachs sözcüsü yeni ortakların listesini açıkladıktan sonra "Bu şirkette farklılıkların temsilini geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haziran ayında Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin en çok gündemde olduğu dönemde Goldman Sachs ırk eşitliği amaçlı bir fona 10 milyon dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Çin’den Biden’a ilk resmi tebrikÇin’den Biden’a ilk resmi tebrik
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor

İstismar tartışmalarından sonra skandal karar! Netflix’in olay yaratan filmi Cuties En İyi Uluslararası Film dalında yarışıyor

Elon Musk: Yaptırdığım testlerin ikisi negatif, ikisi pozitif!

Elon Musk: Yaptırdığım testlerin ikisi negatif, ikisi pozitif!

Çin’den Biden’a ilk resmi tebrik

Çin’den Biden’a ilk resmi tebrik

İtalyan teknoloji devi cinsel istismar suçuyla gözaltına alındı

İtalyan teknoloji devi cinsel istismar suçuyla gözaltına alındı

Evrenin 10 milyar yıllık ısı haritası oluşturuldu

Evrenin 10 milyar yıllık ısı haritası oluşturuldu

Azerbaycanlı asker 28 yıl sonra Şuşa’daki evini buldu

Azerbaycanlı asker 28 yıl sonra Şuşa’daki evini buldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.