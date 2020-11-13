Goldman Sachs: Wall Street'in 'beyaz erkekler kulübü'nde artık daha çok kadın ve azınlık kökenli ortak olacak

Yatırım bankasının "Goldman Sachs'ın her yeni kuşaktan üst düzey liderliğini belirlemek için yürütülen çok seçici bir süreç" diye tanımladığı bir eleme sonunda bu yıl 60 çalışanın ortak statüsüne alınmasına karar verildi.

Ne var ki bu yıl ortaklığa aldığı çalışanlarının sayısı, onlarca yılın en düşük düzeyine indi.

Bunun üstüne ayrıca bankanın özel yatırım fonlarına erişimleri ve onların gelecekte elde edeceği kârlarda payları var.

Ortaklar, şirketin küçük bir hissesine sahipler ve 950 bin dolarlık çıplak maaşlarına, her yıl zam alıyorlar.

Goldman Sachs'ın ortakları arasına girmek hep Wall Street'in en seçkin çevrelerinden birine girmek olarak görüldü.

New York'un finans merkezi Wall Street'in en büyük isimlerinden Goldman Sachs, kadın ve etnik azınlıklardan ortaklarının sayısını artıracağını açıkladı.

Goldman Sachs bu 60 yeni ortağın 16'sının kadın, 4'ünün siyah, 3'ünün Latin Amerika kökenli ve 10'unun Asya kökenli ve toplam 32'sinin beyaz olduğunu açıkladı.

'Daha yolun başı'

Daha önce Goldman Sachs'da üst düzey yönetici olarak çalışan Yoko Makiguchi şu anda Revolut Securities adlı yatırım kuruluşunun Japonya'daki faaliyetlerini yönetiyor.

Makiguchi, "(Goldman Sachs'da) kimin terfi edeceğine erkek ortaklardan oluşan bir grup karar veriyor. Doğal olarak sadece iş ilişkileri olan kadınlardan ziyade ahbaplıkları olan erkeklere daha çok güvenme eğilimindeler" diyor.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon bankanın üst düzey yönetiminde farklı kesimlerin temsilini hızla artırmayı istediğini söylüyor.

Ama şirketin eski yöneticilerinden Makiguchi "Burada soru şu: Kadın çalışanların ortaklığa terfi ettirilmesinden sonra görevlerinde yeniden değişiklik olacak mı? Mesela herhangi bir dönem CEO pozisyonu için düşünülecekler mi? Bunun cevabı hala 'Hayır'" diyor.

'Eşitsizlikleri**n azalma**sına katkı sağlar'

Fakat Goldman Sachs'ın attığı adımı memnuniyetle karşılayanlar da var.