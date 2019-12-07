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Göle atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 23:42 | Son Güncelleme

Göle atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bekçilerden kaçmak isteyen genç, göle atlayınca balıkçı teknesiyle kurtarıldı.

Beyşehir'de, göl kenarına gelen bekçiler, Eşrefoğlu Köprüsü altında madde bağımlısı olduğundan şüphe edilen gençleri fark etti. Adrese takviye polis ekibi isteyen bekçilerin yanlarına yaklaştığını fark eden gençlerden biri, kaçmak isterken köprüden göle atladı.

Genci gölden çıkması için ikna edemeyen ekipler, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına haber verdi ve ayrıca gencin boğulma ihtimalini göz önünde bulundurarak köprünün kenarındaki bir balıkçıdan yardım istedi. Balıkçı ile tekneye binen ekipler, genci kıyıya çıkarmayı başardı.

Gencin hipotermi geçirmesi tehlikesine karşı adrese ambulans çağırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adının O.Ç. olduğu belirlenen 22 yaşındaki gencin daha önce cezaevine girdiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı iddia edilen diğer kişileri de yakalamak için çalışma başlattı.

O.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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bekçiler Beyşehir göl hastane polis

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