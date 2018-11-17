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Göle dalmak isteyen kadının sonu iyi olmadı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

Göle dalmak isteyen kadının sonu iyi olmadı.

Kış ayında bikinisiyle göle girmek isteyen bu genç kızın sonu kötü oldu. Sıcaklık sıfırın altındayken, göle atlayan kadının o anları amatör kameraya yansıdı.

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