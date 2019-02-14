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Göle dönen Amik Ovası'da paraşüt sörfü yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Göle dönen Amik Ovası'da paraşüt sörfü yaptılar

Hatay'da, yaklaşık 5 metreyi bulan sel sularıyla kaplı Amik Ovası'nda, iki sörf tutkunu paraşüt sörfü yaptı.

Kentte bir süredir yoğun sağanak nedeniyle sel sularının kapladığı ovada, etkili rüzgarı da fırsat bilen matematik öğretmeni Umut Yeşilkılıç ve doktor Ali Uluç sörf yapmaya karar verdi.

Sörf tahtalarını suya bırakan ikili, Amik Ovası'nda etkili olan rüzgar sayesinde, adrenalin dozu yüksek dakikalar yaşadı.

İkilinin sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Amik Ovası hatay sörf

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