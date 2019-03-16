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Göle dönen yolda botla gezdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Hatay’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından cadde ve sokaklar göle döndü.

Göle dönen yolda botla gezdiler

Hatay’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken alt yapının yetersiz olduğu caddeler sular altında kaldı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar uzun süre yağmur sularının çekilmesini bekledi. Araç sürücüleri ise göle dönen caddelerden geçerken zor anlar yaşadı.
Samandağlı vatandaşlar önce botla gezdiler, sonrada olta attılar.
Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesinde, yağış sonrası yağmur sularının biriktiği caddede deniz botu ile gezinti yapmaya çalışan vatandaşlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Tepkilerini ilk olarak botla gösteren vatandaşlar, daha sonra da olta atarak mesaj vermeye çalıştılar.
Diğer yandan ilçede göle dönen bir caddenin ortasında mahsur kalan bir otomobil ise vatandaşlar tarafından kepçe yardımıyla kenara çekildi.

Göle dönen yolda botla gezdiler

Göle dönen yolda botla gezdiler

Göle dönen yolda botla gezdiler

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