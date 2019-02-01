Göle dönen yolda şişme botuyla kürek çekti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaş sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda şişme botuyla hem kürek çekti, hem de elindeki oltasıyla balık aradı. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, günler öncesinden duyurduğu sağanak yağış Hatay’da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, zaman zaman yerini gök gürültülü kuvvetli yağış ve fırtınaya bıraktı. Hatay’da il genelinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken araçlar da yollarda mahsur kaldı. Dörtyol ilçesinde bağlı Numuneevler Mahallesi’nde oturan bir gencin şişme botuyla Kazım Karabekir Caddesi’nde kürek çekmesi amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir elinde de oltayla balık arayan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi.



