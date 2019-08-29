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Göle dönen yollar çocukların eğlence mekanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama yapılan arazilerde taban suyunun yükselmesi nedeniyle birçok mahalleyi su bastı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama yapılan arazilerde taban suyunun yükselmesi nedeniyle birçok mahalleyi su bastı. Sıcaktan bunalan çocuklar durumu eğlenceye çevirerek, temiz olmayan birikinti sularda serinledi.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Suruç Ovası geçtiğimiz yıllarda suya kavuşmuş ve binlerce dönüm arazide sulu tarıma geçilmişti. Bu kapsamda sulamanın yapıldığı arazilerde taban suyunun yükselmesi nedeniyle birçok kırsal mahalleyi su bastı. Taban suyunun yükselmesi nedeniyle sokak ve caddelerin su altında kaldığı görüldü. Su basan kırsal Uludüz Mahallesi’nde yolda biriken tahliye suları çocukların eğlencesi oldu. Çocuklar temiz olmadığı görülen suya girerek serinledi.
Mahalle sakini vatandaşlar, duruma çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

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