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Göle düşen Sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 18:56 | Son Güncelleme

ADANA'da, Sultan Nur M.

Göle düşen Sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile dolaşırken, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Sefa İ., iple sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sultan Nur M.'nin dalgıç polislerce yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur M., bilinmeyen nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü. Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için suya atladı ancak bulamadı. Durumu fark eden çevredekiler, Sefa İ.'nin de suda çırpındığını gördü. Sefa İ. iple çekilerek çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa İ., sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sualtı polisleri de gölde Sultan Nur M.'yi arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çalışmalarda kısa sürede Sultan Nur M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan Sultan Nur M.'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Öte yandan, bölgede toplanan kalabalığın polisin çalışmalarını izlemesi de dikkat çekti. Polis ekiplerince, Sultan Nur M.'nin intihar mı ettiği yoksa dengesini kaybederek mi düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Göle düşen Sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik olduGöle düşen Sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik olduGöle düşen Sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik olduGöle düşen Sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu

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