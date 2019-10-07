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Göle düşüp boğulan Sultan'ın annesinin feryadı yürek yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp boğulan Sultan Nur Mantaş'ın (21) cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp boğulan Sultan Nur Mantaş'ın (21) cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Canaze sırasında anne Fatma Mantaş, "Kızım gelinlik giyecektin, kefen giydin. Soğuk odalarda ne işin var. Saçların uzun seni ısıtır" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur Mantaş, henüz bilinmeyen bir nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü. Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için suya atladı ancak bulamadı. Durumu fark eden çevredekiler, Sefa İ.'nin de suda çırpındığını gördü. Sefa İ. iple çekilerek sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa İ., sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, su altı polisleri de gölde Sultan Nur Mantaş'ı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda kısa sürede Mantaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan genç kızın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'SAÇLARIN UZUN SENİ ISITIR'

Olayın ardından Mantaş'ın cenazesi otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Kızının cenazesinin bekleyen anne Fatma Mantaş, gözyaşı dökerek, "Kızım gelinlik giyecektin, kefen giydin. Soğuk odalarda ne işin var. Saçların uzun seni ısıtır" dedi. Cenaze aracına binen anneyi yakınları sakinleştirdi. Genç kızın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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