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Göle düşürdüğü protez bacağını dalgıç çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, İbrahim Denizkurdu'nun göle düşürdüğü protez bacak, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi dalgıcı tarafından 4,5 metre derinde bulundu.

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, İbrahim Denizkurdu'nun göle düşürdüğü protez bacak, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi dalgıcı tarafından 4,5 metre derinde bulundu. Olay sabah saatlerinde, Sapanca Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatilini Sapanca'da geçiren İbrahim Denizkurdu, iskeleden suya girdi. İbrahim Denizkurdu'nun protez sol bacağı yerinden çıktı. Protez bacak suyun dibine batarak kayboldu. Şok yaşayan İbrahim Denizkurdu, kıyıya çıkarak durumu yetkililere haber verdi. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) durumdan haberdar olunca bölgeye gitti. Ekipten Erdal Aydın göle tüplü dalış gerçekleştirdi. Suda uzun bir süre arama yapan dalgıç, protez bacağı 4,5 metre derinlikteki sazlıkların arasında buldu. Bacağını teslim alan İbrahim Denizkurdu'nun yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. SAKE yetkilisi Erdal Aydın, böyle bir vakayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, "Bizim işimiz, amacımız, isteğimiz herkesin huzuru, sağlığı. Denizde, nehirde, ormanda kaybolan insanları arıyoruz. Ama böyle bir vakayla ilk kez karşılaştık diyebilirim. Talihsiz bir olaydı ancak yine mutlu son buldu. Şükürler olsun suda ulaştık proteze. O ağabeyimizin yüzündeki mutluluk tüm yorgunluğumu aldı benim. SAKE olarak insanların mutluluğu için olmaz denileni başarmaya çalışıyoruz yeri geliyor" diye konuştu. Protez bacağını yine ayağına takıp yürümeye başlayan İbrahim Denizkurdu, kurtarma ekibine teşekkür etti.

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