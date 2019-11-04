HABER

Göle eksi 20’yi gördü, araçlar çalışmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 10:51 | Son Güncelleme

Termometrelerin eksi 20’yi gösterdiği Ardahan’ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin eksi 20’yi gösterdiği Ardahan’ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 20’yi gördü.
Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise takviye yaparak çalıştıramadıkları sıcak su dökerek çalıştırabildi.

PARTNEROrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpekOrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpek
Güneydoğu'nun kuş cenneti HevselGüneydoğu'nun kuş cenneti Hevsel
En mutlu ülke FinlandiyaEn mutlu ülke Finlandiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Ekim ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Ekim ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Göçmenler Yunanistan'da dehşeti yaşadı! Dövdüler, gasp ettiler Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dehşeti yaşadılar, Türkiye'ye gönderildiler

Yalova'daki 23 yaşındaki öğretmen Gülcan Işık'ın sır ölümü

Genç öğretmenin sır ölümü

Kırıkkale'nin Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

Vahşi hayvanlar saldırmış! Yaralı halde bulundu

Son dakika! TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.