HABER

Göle giren 17 yaşındaki genç kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 21:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölü’ne giren Mert Kurt (17), suya batarak kayboldu.

Göle giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölü’ne giren Mert Kurt (17), suya batarak kayboldu.
Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi’nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mert Kurt ve dört kuzeni vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlık alanın aşağısında bulunan göl kıyısına gittiler. Kıyıda bulunan iskeleye çıkan 5 kuzen burada bir süre vakit geçirdikten sonra göle girmeye karar verdi. Mert Kurt ve 2 kuzeni göle girerken, yüzme bilmeyen diğer iki kişi ise dışarıda kaldı. Bir anda çırpınmaya başlayan Mert Kurt, kuzenlerinden yardım istedi. Suda çırpınan Mert'i kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamadı ve genç bir süre sonra batarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Uzun bir süre arama yapan ekipler görüş havanın kararması nedeniyle çalışmalarını yarın sabah saat 08.00’de tekrar başlatmak üzere sonlandırdı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Mert Kurt’u arama çalışmaları sırasında olay yerine gelen bazı yakınları kuzenlerine bağırarak ve vurarak tepki gösterdi. Kurt’un ailesi ise sinir krizi geçirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Göle giren 17 yaşındaki genç kaybolduGöle giren 17 yaşındaki genç kaybolduGöle giren 17 yaşındaki genç kaybolduGöle giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Tacizcisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandıTacizcisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Adana’da serinlemek için göle giren genç kaybolduAdana’da serinlemek için göle giren genç kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çok acı fotoğraf

Çok acı fotoğraf

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.