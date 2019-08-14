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Göle giren Afgan genç, boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 21:31 | Son Güncelleme

NIĞDE’de Gebere Baraj Gölü'ne giren Afganistan uyruklu Faysa Mehdi (18), boğularak hayatını kaybetti.

Göle giren Afgan genç, boğuldu

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NIĞDE’de Gebere Baraj Gölü'ne giren Afganistan uyruklu Faysa Mehdi (18), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, bugün merkeze bağlı Gebere Baraj Gölü'nde meydana geldi. Göl kıyısına piknik yapmak için ailesiyle birlikte gelen Faysa Mehdi, serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzen Mehdi'nin gözden kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede AFAD ve sualtı ekiplerinin yaptığı aramada gencin cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Faysa Mehdi'nin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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