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Göle giren İranlı kardeşlerden 1'i boğuldu, 3'ü kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kardeşten Yasemin Amerikahali (10), boğuldu 3'ü ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, serinlemek için baraj gölüne giren İran uyruklu 4 kardeşten Yasemin Amerikahali (10), boğuldu 3'ü ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Merkez ilçe Battalgazi'de bulunan Atabey İskelesi'ne ailesiyle gelen İran uyruklu Yasemin Amerikahali, Rana Nourzeh, Maria Nourzeh ve ismi henüz öğrenilemeyen kardeşler serinlemek için Karayakaya baraj gölüne girdi. Bir süre sonra 4 kardeş çırpınmaya başladı. Çevredekiler suya atlayarak 3 kardeşi kurtardı fakat Yasemin Amerikahali gözden kayboldu. Sudan çıkarılan 3 kardeş hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi dalgıçları ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçların yarım saatlik çalışmasıyla küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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