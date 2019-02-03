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Göle Kayak Merkezine ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk havanın en çok etkili olduğu yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde bir yıl önce inşa edilen kayak tesisi, ilçe merkezine 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunduğu için yoğun ilgi görüyor - Göle Kaymakamı Cevat Gün: - "Göle Kayak Merkezi Türkiye'de yaya olarak ulaşılabilen tek kayak merkezi özeliğine sahip. Bu, başka bir yerde karşılaşamayacağımız bir durum"

GÜNAY NUH - Türkiye'de kar yağışı ve soğuk havanın en çok etkili olduğu yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde bir yıl önce inşa edilen kayak tesisi, ilçe merkezine 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunduğu için ulaşımın kolay olması yüzünden yoğun ilgi çekiyor.

İlçede geçen yıl TOKİ Mahallesi'ndeki Göle Çevre Yolu yakınında faaliyet giren "Göle Kayak Tesisleri", yürüme mesafesinde bulunmasının avantajıyla özellikle yöredeki gençlerin uğrak mekanı oldu.

Açılışı sonrası bir yıllık süreçte yörede yüzlerce kişinin kayak ile tanışıp bazılarının kayak milli takımına vesile olan kayak tesisi, ilçe merkezine 10 dakikalık yürüme mesafesinde olması yüzünden yoğun ilgi görüyor.

Özellikle sömestr tatilinde 70 çocuk ve gence ücretsiz kayak öğrenme imkanı sunulan kayak merkezine gelenler, 750 metre uzunluktaki pistte Göle'yi kuş bakışı görüp, kayak yapıp eğlenebiliyor.

Yurtta yerleşim alanına yürüme mesafesindeki tek kayak merkezi olarak nitelendirilen ve aynı anda yaklaşık 600 kişinin kayak yapabildiği tesis, yöredeki gençler başka olmak üzere birçok kayak tutkununu ağırlıyor.

Göle Kayak Merkezi dışında kent merkezindeki Yalnızçam ve Hanak ilçesindeki Hanak Kayak Merkezi'nin de yer aldığı Ardahan'da, bu merkezlerle hem kayak sporcusu yetiştirmesi hem de yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapılarak ekonomik girdi sağlamayı amaçlıyor.

Göle Kaymakamı Cevat Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göle'nin yurtta kar yağışı ve soğuk havasıyla gündeme geldiğini, ancak kar ve soğuğun güzellikleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

6 bin nüfuslu ilçeye yapılan yatırımın önemine değinen Gün, tesis sayesinde milli takıma kayak sporcusu yetiştirdiklerini kaydetti.

- "Yürüme mesafesinde olan tek kayak merkezi"

Kar ve soğuk havanın meyvesini kayak tesisiyle almaya çalıştıklarını anlatan Gün, "7'den 70'e herkes bu tesisten faydalanıyor. En önemlisi de herhangi bir maliyete katlanmadan tüm çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız kayağa gönül veren herkes ilçe merkezinden yaya olarak buraya gelebiliyor. Göle Kayak Merkezi Türkiye'de yaya olarak ulaşılabilen tek kayak merkezi özeliğine sahip. Bu başka bir yerde karşılaşamayacağımız bir durum." dedi.

Kaymakam Gün, Göle'nin soğuk ve karın nimetlerinden faydalanan ilçe olduğuna vurgu yaptı.

Kayak tesisinin de bu nimetlerden biri olduğunu anlatan Gün, şunları kaydetti:

"İki öğrencimiz çok yakın bir zamanda Gümüşhane'de ülke genelinde düzenlenen yarışmada dereceye girdi, ikinci ve üçüncü olarak milli takıma girmeyi hak kazandılar. Biz gelecekte hem paten hem kayak alanında ilçemizi marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Buradaki insanlar kış sporlarına yatkınlar. Çocuklarımız, kendilerine sağlanan çok kısıtlı imkanlarla bu başarıya ulaştılar. Tesis ve ekipman anlamında eksikliklerimizi kapattığımızda çok daha başarılı noktaya geleceğiz."

Gün, kayak merkezinin kurulmasındaki emeklerinden dolayı Valilik ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'a da teşekkür etti.

- Kayak tutkunları kayak merkezinden memnun

Kayak Antrenörü Seyfullah Bayraktar da yörede kayağa çok yoğun talep olduğunu belirterek, "Kar ve ortam güzel, gençlerimizde yetenek de var, çok kısa sürede kayak yapmayı öğrendiler." ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki kayaksever Kardelen Akyıldırım ise bu merkezin kendilerine kayağı sevdirdiğini belirterek, "Her sabah kalkıp üşenmeden buraya kayak yapmaya geliyoruz. Çünkü mesafe çok yakın, 10 dakikada buradayız. Soğuk havayı aldırmadan yürüyüp kayak yapmaya buraya geliyoruz, yarıyıl tatilini de burada çok güzel geçirdik." dedi.

Kayak öğrenen 11 yaşındaki Abdurrahim Gümüş de yürüyerek kayak yapmaya gelmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

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