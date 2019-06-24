Göle'de sağanak ve dolu zararı

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 2 gündür etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle birçok evde hasar oluştu.

İl genelinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak ve dolu, zaman zaman şiddetini artırdı. Özellikle dolu yağışı ve sağanak etkili olduğu Göle ilçesinde köylerdeki evlere büyük ölçüde zarar verdi. Göle ilçesine bağlı 130 haneli 470 nüfuslu Kayaaltı köyünde derenin taşması sonucu bazı evler sular altında kaldı. Şiddetli dolu ve sağanak köy içindeki yollara zarar verirken, parke taşlar yerinden söküldü. Bazı evler oturulamaz hale geldi. Vatandaş evlerin içine kadar giren sağanaktan dolayı temizlik çalışması yaparken, bazı evlerin içerisinin yaklaşık 1 metre su ile doldu. Tarım arazilerine de zarar veren dolu sebebiyle köye gelen Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme başlattı.

FOTOĞRAF



