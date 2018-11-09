Gölet kenarında bulunan yaralı pelikan tedaviye alındı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde gölet kenarında balıkçılar tarafından kanadından yaralı bulunan kahverengi pelikan, tedaviye alındı. Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesindeki Kurçay Göleti'ne balık tutmaya giden Tavşanlı Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (TASOB) üyeleri, gölet kenarında yaralı bir pelikan buldu. Kanadından yaralı olduğu için uçamayan kahverengi pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Pelikanın burada tedavisinin yapılacağı belirtildi. Pelikanı bulan TASOB üyesi Mehmet Kaygısız, "Kuruçay Gölet'ine oltalarımız ile balık avına gelmiştik. Burada yaralı bir kahverengi pelikan bulduk. Yetkili kişilerle irtibata geçerek tedavi edilmek üzere kanadından yaralı olan pelikanı görevlilere teslim ettik" dedi.
Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri
Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar
Tam 72 bin 396 kayıp can! Onların cenazelerine hiçbir zaman ulaşılamayacak
'Kız öğrencilere orgazm eğitimi verilsin' önerisi
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum