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Gölet kenarında bulunan yaralı pelikan tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:41 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde gölet kenarında balıkçılar tarafından kanadından yaralı bulunan kahverengi pelikan, tedaviye alındı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde gölet kenarında balıkçılar tarafından kanadından yaralı bulunan kahverengi pelikan, tedaviye alındı. Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesindeki Kurçay Göleti'ne balık tutmaya giden Tavşanlı Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (TASOB) üyeleri, gölet kenarında yaralı bir pelikan buldu. Kanadından yaralı olduğu için uçamayan kahverengi pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Pelikanın burada tedavisinin yapılacağı belirtildi. Pelikanı bulan TASOB üyesi Mehmet Kaygısız, "Kuruçay Gölet'ine oltalarımız ile balık avına gelmiştik. Burada yaralı bir kahverengi pelikan bulduk. Yetkili kişilerle irtibata geçerek tedavi edilmek üzere kanadından yaralı olan pelikanı görevlilere teslim ettik" dedi.

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