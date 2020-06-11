Gölet kenarında 'selfie' felaket getirdi! Dayı ve yeğeni hayatını kaybetti

Olay, saat 14.30 sıralarında Kayabaş Mahallesi'ndeki Sazak Göleti’nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte piknik için gölete giden Gülsüm Mayuk, dayısı Melik Tunahan Nazalı ile göl kenarında dolaşıp fotoğraf çekildi. Mayuk daha sonra gölet kenarında selfie çekmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Yeğeninin gölete düştüğünü gören dayısı Melik Tunahan Nazalı, hemen suya atladı. Dayı- yeğen bir süre sonra gözden kayboldu.

ANNENİN FERYADI: SENİ BÖYLE Mİ BEKLEYECEKTİM

Oğlu ve torunu sudan çıkamayan Yaşar Nazalı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Su Altı Arama Kurtarma ekibi suya girerek arama çalışması başlattı. Olay bekleyen gözü yaşlı Yaşar Nazalı, "Tunahan’ım ben seni böyle mi bekleyecektim. Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü" diyerek feryat etti. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından dayı ve yeğinin cansız bedenine ulaşıldı.

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