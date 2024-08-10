HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gölet kıyısında vahşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Gölet kıyısında vahşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

10.08.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde adeta bir vahşet yaşandı. 22 yaşındaki Fahrettin Toraklı, kız arkadaşı 24 yaşındaki Sedef Çınar’ı tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Gölet kıyısında vahşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Lisesi’nin arkasında gölet kıyısında meydana geldi. Bir hafif ticari araç içindeki 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içindeki kişilerin Fahrettin Toraklı ile Sedef Çınar olduğu ve tabancaya vurularak öldükleri belirlendi.

334657_TEKIRDAG’IN--CERKEZKOY-ILCESINDE-FAHRETT

KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Savcı ile jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmasında Fahrettin Toraklı’nın kız arkadaşı Sedef Çınar’ı tabanca ile öldürdüğü ve aynı silahla da intihar ettiği tespit edildi. Toraklı ve Çınar’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

334658_TEKIRDAG’IN--CERKEZKOY-ILCESINDE-FAHRETT

Fahrettin Toraklı’nın elinde bulunan tabanca ve diğer deliler toplanıp, soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
En Çok Okunan Haberler
Ankara'daki feci kazadan kıl payı kurtulmuş! "Saat 04.00'te geleceğini duyunca..."

Ankara'daki feci kazadan kıl payı kurtulmuş! "Saat 04.00'te geleceğini duyunca..."

Zaha, Galatasaray'dan ayrılmadan hemen önce taraftarla kavga etti!

Zaha, Galatasaray'dan ayrılmadan hemen önce taraftarla kavga etti!

Ukrayna taaruza geçti! Rusya "benzersiz bir girişim" diyerek ilan etti: Nükleer santral detayı dünyayı ayağa kaldırdı

Ukrayna taaruza geçti! Rusya "benzersiz bir girişim" diyerek ilan etti: Nükleer santral detayı dünyayı ayağa kaldırdı

Instagram krizinde son durum! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz

Instagram krizinde son durum! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz

Zara da Türkiye'den gidiyor mu? Açıklama geldi

Zara da Türkiye'den gidiyor mu? Açıklama geldi

Sosyal medyayı karıştıran kayıp ilanı! 16 yaşında, 1 yaşında bebeği var

Sosyal medyayı karıştıran kayıp ilanı! 16 yaşında, 1 yaşında bebeği var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.