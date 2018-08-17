Gölete düşen 12 yaşındaki Uğur, boğuldu

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- İSTANBUL'dan bayram tatilini geçirmek için Kütahya'nın Simav ilçesindeki dedesinin yanına gelen 12 yaşındaki Uğur Çakmak, düştüğü yangın göletinde boğuldu.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın göletinde meydana geldi. Ailesiyle İstanbul'da yaşayan ilkokul öğrencisi Uğur Çakmak, bayram tatilini geçirmek üzere çarşamba günü, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Eğdemir köyünde yaşayan dedesi Hüseyin Çakmak'ın yanına geldi. Dün arkadaşlarıyla birlikte ormanda gezintiye çıkan Uğur Çakmak, serinlemek için yanındakilerle birlikte ayaklarını yangın göletine soktu. Çakmak bu sırada, kenarı naylonla kaplı gölete düştü. Arkadaşları Uğur Çakmak'ı kurtaramayınca köylülere haber verdi. Yardım istenen AFAD ekipleri de bölgeye gelerek çalışma yaptı. Saat 23.00 sıralarında Uğur Çakmak'ın cesedine ulaşıldı, göletten çıkarıldı.
Uğur Çakmak'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ambulansla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Acı haberi öğrenen baba Selim Çakmak ile anne Süla Çakmak'ın İstanbul'dan Simav'a gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.
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